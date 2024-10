Vem aí em «Cacau»: Marco é 'barrado' e proibido de se chegar perto de Marquinho

Em «Cacau», todos, inclusivamente Soraia (Paula Neves), se aliam a Tiago (José Condessa) a dizer determinados a Marco (Diogo Amaral) que não o vão deixar levar Marquinho lá de casa. Lola (Ana Bustorff) desce com Marquinho. Marco fica a olhar todos frustrado e furioso.

Marco tenta forçar caminho para chegar a Marquinho, mas todos se põem à frente dele a recusar que ele toque sequer no menino. Marco está à beira de explodir em fúria.

Marlene (Leonor Seixas) diz a Tomané que Marco tem direito a ficar com Marquinho, visto ser filho dele. Tomané avisa-a que é melhor ela não ter interesse em Marco porque um dia ele vai ser desmascarado e cair com estrondo, levando com ele todos o que o ajudaram. Marlene fica apreensiva.

Marco ameaça chamar a polícia se não o deixarem levar Marquinho. Tiago incita-o a fazê-lo, dizendo que assim podem investigá-lo por ser o principal beneficiado com o desaparecimento de Cacau (Matilde Reymão), por assim poder ter acesso à Bela Vista como sempre quis. Quim (Paulo Calatré) fica atónito, agarrando em Marco furioso a dizer que só pode mesmo ter sido ele a fazer mal a Cacau.

