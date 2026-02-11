Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) chega a casa exausto do dia que teve e da conversa que sabe que vai ter. Amália (Ana Guiomar) mostra-lhe um vinho especial, mas nem isso o anima. David diz que esteve a pensar no que Afonso (Guilherme Filipe) lhe disse e foi falar com Luz (Alexandra Lencastre). Ela contou-lhe que pediu a Carlos (Rodrigo Trindade) para falar com Amália, quando recebeu o bebé reborn e ficou com a ideia de que haveria algo mais.

David não aceita que haja mentiras entre eles. Amália diz que não o quis chatear com mais problemas e que pior do que a dor de não conseguir engravidar, foi a dor de perder um filho. David amolece, mas volta ao ataque por Amália ter feito um story a falar da doença de Nico (Salvador Biernat). Amália diz que foi um desabafo. David insiste que não há lugar para mentiras.

Recorde-se que a relação de Amália e David tem estado tremida: