Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

  • Há 3h e 1min
Esta relação já teve melhores dias.

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) chega a casa exausto do dia que teve e da conversa que sabe que vai ter. Amália (Ana Guiomar) mostra-lhe um vinho especial, mas nem isso o anima. David diz que esteve a pensar no que Afonso (Guilherme Filipe) lhe disse e foi falar com Luz (Alexandra Lencastre). Ela contou-lhe que pediu a Carlos (Rodrigo Trindade) para falar com Amália, quando recebeu o bebé reborn e ficou com a ideia de que haveria algo mais.

David não aceita que haja mentiras entre eles. Amália diz que não o quis chatear com mais problemas e que pior do que a dor de não conseguir engravidar, foi a dor de perder um filho. David amolece, mas volta ao ataque por Amália ter feito um story a falar da doença de Nico (Salvador Biernat). Amália diz que foi um desabafo. David insiste que não há lugar para mentiras.

Recorde-se que a relação de Amália e David tem estado tremida:

