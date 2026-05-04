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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David e Amália vão divorciar-se?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
Vem aí em «Amor à Prova»: David e Amália vão divorciar-se? - TVI

Ela fica em choque.

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Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) está reunida com Dina, a tratar do divórcio. Luz explica que houve um desfalque na empresa e Dina acha melhor resolverem isso, antes de avançarem com o divórcio. David (Diogo Amaral) surge na sala e diz que decidiu ir conversar com Amália (Ana Guiomar). Luz está a torcer para que se entendam e não haja outro divórcio na família.

Amália faz um direto sobre a sua cólica renal e como passou mal. David chega e diz que quer criar o filho com ela, mas não é a esposa que ele pensava e tem de pensar se aquele casamento ainda faz sentido. Amália fica em choque.

De recordar que David andou a ser enganado durante anos por Amália:

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