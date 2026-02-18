Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) ficou desconcertada com a proposta da inseminação artificial e diz que precisa de tempo para assimilar. Amália tenta sair dali e pergunta o que aconteceu para David (Diogo Amaral) mudar de ideias sobre tentarem ter o bebé sem pressões. David diz que a conversa com Luz (Alexandra Lencastre), o fez pensar naquela possibilidade. Amália não acha que seja a melhor opção.
Amália conta à mãe que a conversa dela com David, fez com que ele queira recorrer à inseminação artificial. Luz não acha mal. Compreende que o tema gravidez mexa com ela, mas deviam tentar. Amália aconselha a mãe a preocupar-se com o seu casamento e ela fica intrigada. Luz pergunta a Ana se contratou o tal rapaz.
David diz que vai falar com a Dra. Paula para iniciar o processo de inseminação artificial. Amália acha que deviam fazer noutro sítio e David sugere falarem com o Dr. Ricardo. Amália fica tensa. David recebe uma chamada da clínica e sai apressado, porque se passou alguma coisa com Nico. Amália fica preocupada e envia uma sms.
Amália já contou a Carlos que David quer fazer inseminação artificial na clínica, mas conseguiu manipulá-lo, até ele sugerir que fossem seguidos pelo Dr. Ricardo. Carlos lembra que o Dr. Ricardo é ele e pergunta a Amália como vai descalçar aquela bota.
Recorde-se que Amália tem andado a enganar o marido: