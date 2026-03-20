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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Pedido ou ameaça? Picado por Amália, David confronta Vítor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:39
Vem aí em «Amor à Prova»: Pedido ou ameaça? Picado por Amália, David confronta Vítor - TVI

Um frente-a-frente tenso.

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Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) vai ter com Amália (Ana Guiomar) e diz-lhe que achou ridículo o direto sobre uma possível gravidez, quando toma a pílula. Amália está focada no seu plano de separar Vítor (Diogo Infante) e Simone (Susana Arrais). Carlos diz que Ana (Leonor Oliveira) não a vai ajudar. Amália revela que David vai, pois acha que aquele assunto, está a interferir com a sua saúde

David (Diogo Amaral) vai ter com Vítor e diz que já sabe do seu caso extraconjugal. Vítor fica irritado por Amália andar a contar a toda a gente. David acha normal ela ter-lhe contado e acha que aquilo abala emocionalmente toda a família e não ajuda no processo de tentarem engravidar. David pede a Vítor para resolver aquele assunto, o mais rápido possível.

Recorde-se que David acredita em tudo o que Amália diz e que quer à força ser pai:

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