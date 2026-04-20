Vem aí em «Amor à Prova»: Prenda misteriosa deixa David em choque e levanta suspeitas

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vê David (Diogo Amaral) e entrega-lhe um embrulho que alguém deixou para ele. David acha que pode ser de Amália (Ana Guiomar), mas depois percebe que não e fica tenso com o que vê.

Amália acaba de fazer um story e diz que tem de ir tomar as suas vitaminas, mas quando vai buscar a pílula, não a encontra. David chega logo de seguida e mostra-lhe o embrulho que recebeu na clínica. Ela gela ao ver que é o seu chocolate com a pílula escondida. David não percebe se foi um engano ou alguma mensagem por descodificar.

No dia seguinte, Amália faz um story sobre o pequeno-almoço que preparou para o marido, para o animar, já que ontem teve um dia difícil. David nem se senta à mesa e diz que tem um assunto urgente para resolver na clínica.

Ao chegar ao trabalho, David pergunta a Sara quem foi a rececionista que lhe entregou o embrulho. A enfermeira diz quem foi e ele vai falar com ela. David pergunta à rececionista se se lembra de quem entregou o embrulho e a rececionista diz que foi um homem.

Recorde que David tem andado com algumas suspeitas: