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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Prenda misteriosa deixa David em choque e levanta suspeitas

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Vem aí em «Amor à Prova»: Prenda misteriosa deixa David em choque e levanta suspeitas - TVI

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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vê David (Diogo Amaral) e entrega-lhe um embrulho que alguém deixou para ele. David acha que pode ser de Amália (Ana Guiomar), mas depois percebe que não e fica tenso com o que vê.

Amália acaba de fazer um story e diz que tem de ir tomar as suas vitaminas, mas quando vai buscar a pílula, não a encontra. David chega logo de seguida e mostra-lhe o embrulho que recebeu na clínica. Ela gela ao ver que é o seu chocolate com a pílula escondida. David não percebe se foi um engano ou alguma mensagem por descodificar.

No dia seguinte, Amália faz um story sobre o pequeno-almoço que preparou para o marido, para o animar, já que ontem teve um dia difícil. David nem se senta à mesa e diz que tem um assunto urgente para resolver na clínica. 

Ao chegar ao trabalho, David pergunta a Sara quem foi a rececionista que lhe entregou o embrulho. A enfermeira diz quem foi e ele vai falar com ela. David pergunta à rececionista se se lembra de quem entregou o embrulho e a rececionista diz que foi um homem.

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Recorde que David tem andado com algumas suspeitas:

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