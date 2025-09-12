«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

O ator Diogo Amaral partilhou nas redes sociais um momento emotivo ao lado de alguém muito especial e único: a sua avó Margarida, de 96 anos. A visita tornou-se ainda mais especial, não só pela idade avançada da avó, mas também porque ambos fazem anos no mesmo dia: 26 de novembro.

Na legenda de uma fotografia ternurenta, Diogo Amaral escreveu: “Hoje fui visitar a minha avó Margarida. Faz anos no mesmo dia que eu, 26 de novembro, e está quase a fazer 97 (e eu 35 😅). Está maravilhosa, é maravilhosa e eu adoro-a ❤️”. O post revelou a proximidade e carinho que o ator sente pela familiar, destacando a importância de momentos simples e afetivos em família.

O registo emotivo comoveu milhares de seguidores e também chamou a atenção de caras conhecidas, que reagiram com mensagens ternurentas e nostálgicas: “❤️”, disse Kelly Bailey; “É tão parecido com a avó”; “Que privilégio ❤️ tantas saudades das minhas 😢”; “Não mintas sobre a tua idade oh Diogo 😂 é linda a tua avó, és parecido com ela, eu já não tenho avós nem mãe, aproveita”.

Este episódio mostra um lado mais pessoal e humano de Diogo Amaral, longe dos ecrãs e das câmaras, reforçando o valor de celebrar a família e os momentos únicos que ela proporciona.

Relembre-se também que recentemente, o casal partilhou momentos familiares nas redes sociais, incluindo uma viagem em conjunto, reforçando a união e a harmonia familiar. Apesar de terem optado por não incluir os filhos na festa de casamento, o foco tem sido na construção de uma vida familiar sólida e amorosa.

