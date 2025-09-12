«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde - TVI

Diogo Amaral emocionou seguidores com um momento inesquecível.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator Diogo Amaral partilhou nas redes sociais um momento emotivo ao lado de alguém muito especial e único: a sua avó Margarida, de 96 anos. A visita tornou-se ainda mais especial, não só pela idade avançada da avó, mas também porque ambos fazem anos no mesmo dia: 26 de novembro.

Na legenda de uma fotografia ternurenta, Diogo Amaral escreveu: “Hoje fui visitar a minha avó Margarida. Faz anos no mesmo dia que eu, 26 de novembro, e está quase a fazer 97 (e eu 35 😅). Está maravilhosa, é maravilhosa e eu adoro-a ❤️”. O post revelou a proximidade e carinho que o ator sente pela familiar, destacando a importância de momentos simples e afetivos em família.

O registo emotivo comoveu milhares de seguidores e também chamou a atenção de caras conhecidas, que reagiram com mensagens ternurentas e nostálgicas: “❤️”, disse Kelly Bailey; “É tão parecido com a avó”; “Que privilégio ❤️ tantas saudades das minhas 😢”; “Não mintas sobre a tua idade oh Diogo 😂 é linda a tua avó, és parecido com ela, eu já não tenho avós nem mãe, aproveita”.

Este episódio mostra um lado mais pessoal e humano de Diogo Amaral, longe dos ecrãs e das câmaras, reforçando o valor de celebrar a família e os momentos únicos que ela proporciona.

Relembre-se também que recentemente, o casal partilhou momentos familiares nas redes sociais, incluindo uma viagem em conjunto, reforçando a união e a harmonia familiar. Apesar de terem optado por não incluir os filhos na festa de casamento, o foco tem sido na construção de uma vida familiar sólida e amorosa.

Reveja aqui o último lugar paradísiaco onde o casal esteve: 

Veja também: 

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI - Novelas - TVI

A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos - Novelas - TVI 

Relacionados

Do corte de cabelo aos sapatos retro, esta é a nova imagem de José Condessa

«Amor à prova»: Nova novela tem uma história que vai tocar no coração dos portugueses

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Mais Vistos

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem
1

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

ter, 2 set
2

Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: «Eu e o Talu vamos ter um bebé»

A Fazenda
dom, 13 jul
4

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
5

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
qua, 10 set

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Ontem

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Ator de “Morangos com Açúcar”estreia-se como realizador sobre “temas urgentes como o consentimento e o abuso”

Hoje

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Hoje

«Não me liguem, não esperem que responda a mensagens»: Marta Melro vive dia caótico e tem um motivo

Hoje

«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

Hoje

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Ontem

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN