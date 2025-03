Vem aí em «A Fazenda»: Duarte vai afundar a vida de Eduardo ou vai ser a sua salvação?

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) confronta Duarte (Cláudio de Castro) a impor-lhe que lhe diga o que fez com Jéssica (Camy Ribau). Miguel, que também está presente, diz a Eduardo que Duarte não cometeu nenhum crime por Jessica já ter dezasseis anos.

Eduardo olha inconformado para Miguel (Diogo Infante) a dizer-lhe que Duarte poderá fazer um teste de ADN ali em Angola para saber se é pai do filho de Jessica. Eduardo vinca que necessita que Duarte testemunhe no caso do atropelamento, mas o advogado indica que só poderá fazer isso quando Duarte decidir voltar para Lisboa.

Recorde o momento em que Jéssica foi confrontada com a gravidez: