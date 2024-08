Férias de Diogo Amaral e Jessica Athayde começam com incidentes: «Não sei o que nos espera»

Diogo Amaral e a família rumaram ao Meco para desfrutar de uns dias de férias, mas não começaram da melhor forma. É que, nos primeiros dias, aconteceram alguns incidentes.

Foi através de uma publicação no Instagram, que Jessica Athayde contou tudo o que aconteceu: «Ao que consta o mercúrio retrógrado fica até dia 4 e este início das nossa aferias tem sido uma montanha russa de acontecimentos».

O sobrinho da atriz acabou por ir embora depois de ter batido com a cara e de ter pisado um vespa: «Meu sobrinho correu contra a janela, deixando aquele momento de pânico que parecia que tinha aberto a cara toda, ainda pisou uma vespa e à meia noite o meu irmão veio buscá-lo».

Também a cadela da atriz foi afetada: «a Bali teve um ataque epiléptico ( ja está bem )».

«Decidimos brincar aos jogos olímpicos na piscina e o diogo mergulhou e bateu logo com os cornos na piscina portanto neste momento temos um nariz inchado, amarelo e possivelmente torto para o resto dos seus dias. Ahh e ontem o oli caiu da cama e parecia que estava numa bad trip durante duas horas a fritar com as lágrimas que lhe molhavam o pescoço», revelou.

Sem saber o que fazer a tantos incidente, a atriz acaba a questionar se isto não será tudo culpa do mercúrio retrógado: «Hoje… não sei o que nos espera. De resto está tudo óptimo, até agora… mas ainda são 13:47. Acreditam no mercúrio retrógrado ?».

