Diogo Amaral é apanhado desprevenido pelo filho e o que acontece é hilariante

Diogo Amaral voltou a mostrar que é um pai divertido e criativo. O ator, de 43 anos, partilhou no Instagram um vídeo em que usa a técnica do lip sync para dar voz ao filho. Entre risos, ouve-se a criança a dizer: «1, 2, 3. Olá, sou o Diogo. Este é um dia lindo em Portugal. O dia da semana da escola foi horrível.». O ator não aguentou e desatou-se a rir.

Na legenda, Diogo Amaral escreveu: «Balanço da primeira semana de escola😂😂» e, no texto que acompanhou a publicação, desabafou com orgulho: «Primeira semana do ano letivo: check! Os meus miúdos superaram a primeira semana com muito sucesso. São uns heróis, grandes mudanças. (…) Estou muito orgulhoso dos meus miúdos! ❤️🥹». O ator não deixou também de agradecer a todos na escola: «Obrigado aos professores e auxiliares ❤️».

As reações não tardaram a surgir. O colega de profissão Tiago Aldeia comentou, divertido: «Quem diz a verdade não merece castigo!!! Certo??😂😂». Já uma seguidora destacou: «Sinceridade acima de tudo!! Força Oliveirinha e Matosinhos». Até a atriz brasileira Tássia Camargo, que vive em Portugal, deixou uma sequência de gargalhadas: «😂😂😂😂».

Este não é o primeiro momento partilhado por Diogo Amaral. Durante as férias em Bali, o ator já tinha divertido os seguidores com outro lip sync, onde repetia as frases espontâneas do filho sobre a viagem. Os vídeos rapidamente se tornaram virais pela cumplicidade entre pai e filho.

Entre brincadeiras que arrancam gargalhadas e declarações ternurentas de orgulho, Diogo Amaral mostra que a paternidade é um dos papéis mais especiais da sua vida. Atualmente, o ator dá vida a Eduardo na novela «A Fazenda», da TVI, mas é nas redes sociais, ao lado dos filhos e de Jessica Athayde, com quem casou em novembro de 2024, que protagoniza as suas melhores histórias.