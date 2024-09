Esta é a fotografia dos filhos de Diogo Amaral, que está a comover tudo e todos

Diogo Amaral usou a sua conta de Instagram, esta sexta-feira (13 de setembro de 2024), para partilhar um conjunto de registos fotográficos do mês de setembro.

Mas, um dos grandes destaque foi para a primeira imagem, onde surgem os dois filhos do ator. Mateus, o filho mais velho, surge a pegar o irmão, Oliver, ao colo. Uma fotografia cheia de amor, cuidado e carinho que está a emocionar os seguidores.

De relembrar que no final de julho, Diogo Amaral esteve no «Goucha» à conversa com Manuel Luís Goucha, onde falou sobre o papel de pai e sobre os filho.