Vem aí em «Amor à Prova»: De anjo a diabo? David é vítima de graves acusações

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) chega apreensivo e Marco conta-lhe o que aconteceu. David fica incrédulo ao saber que há a possibilidade de Amália (Ana Guiomar) ter tomado um medicamento que pode fazer mal ao bebé e vai ver como ela está.

David conversa com Laura e ela diz-lhe que Amália se foi embora, porque não o queria ver. David acha imprudente e tem medo que lhe aconteça algo. Laura censura David pelo que está a fazer à mulher, num momento tão sensível como a gravidez. David acha inapropriado uma fã fazer aqueles comentários, mas Laura diz que já é amiga.

De relembrar que Laura não sabe que David tem sido enganado, tal como ela: