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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David descobre informação crucial sobre a tal Verónica

  • TVI Novelas
  • Há 56 min
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Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) está pronto para sair e pergunta quando é a próxima consulta, pois quer ver o bebé. Amália (Ana Guiomar) sonda David para saber onde vai tão cedo. Ele diz que vai tratar de algo relacionado com o tratamento do Afonso (Guilherme Filipe).

David foi às novas instalações da empresa e pergunta se Verónica trabalha ou já trabalhou ali. Um funcionário mais antigo lembra-se dela e David pergunta onde a pode encontrar.

David conta a João que foi atrás da pista de Verónica, mas infelizmente ela já faleceu. A rececionista informa David que tem um colega à sua espera no gabinete.

Recorde-se que David anda com suspeitas do que Afonso esconde:

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