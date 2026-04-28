Vem aí em «Amor à Prova»: David descobre informação crucial sobre a tal Verónica

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) está pronto para sair e pergunta quando é a próxima consulta, pois quer ver o bebé. Amália (Ana Guiomar) sonda David para saber onde vai tão cedo. Ele diz que vai tratar de algo relacionado com o tratamento do Afonso (Guilherme Filipe).

David foi às novas instalações da empresa e pergunta se Verónica trabalha ou já trabalhou ali. Um funcionário mais antigo lembra-se dela e David pergunta onde a pode encontrar.

David conta a João que foi atrás da pista de Verónica, mas infelizmente ela já faleceu. A rececionista informa David que tem um colega à sua espera no gabinete.

Recorde-se que David anda com suspeitas do que Afonso esconde: