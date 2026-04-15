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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David investiga quem é Vera, a mulher que Afonso tanto fala

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 18min
Vem aí em «Amor à Prova»: David investiga quem é Vera, a mulher que Afonso tanto fala - TVI

O médico age nas costas de Afonso.

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Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) despede-se de mais uma paciente com demência e comenta com Sara (Joana de Verona) como os casos têm aumentado. Sara pergunta como está Afonso (Guilherme Filipe). Glória chega e David agradece-lhe por ter vindo. David confirma que ela foi secretária de Afonso e pergunta se havia mais alguma e se se chamada Vera.

João (Carlos Félix) reporta a David o que se passou na sessão de terapia com Afonso e como ele reagiu à palavra "mecânico". David consegue compreender aquela reação e pergunta se ele falou em alguma Vera, pois já falou várias vezes e ainda não conseguiram descobrir quem ela é. João promete estar atento.

Recorde uma das vezes em que Afonso falou de Vera:

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