Vem aí em «Amor à Prova»: David investiga quem é Vera, a mulher que Afonso tanto fala

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) despede-se de mais uma paciente com demência e comenta com Sara (Joana de Verona) como os casos têm aumentado. Sara pergunta como está Afonso (Guilherme Filipe). Glória chega e David agradece-lhe por ter vindo. David confirma que ela foi secretária de Afonso e pergunta se havia mais alguma e se se chamada Vera.

João (Carlos Félix) reporta a David o que se passou na sessão de terapia com Afonso e como ele reagiu à palavra "mecânico". David consegue compreender aquela reação e pergunta se ele falou em alguma Vera, pois já falou várias vezes e ainda não conseguiram descobrir quem ela é. João promete estar atento.

Recorde uma das vezes em que Afonso falou de Vera: