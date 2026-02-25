Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso agrava-se e o pior pode estar por vir

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) não faz ideia porque Afonso (Guilherme Filipe) está na clínica, mas pode ligar para lá. Tomás (João Jesus) tem medo que lhe tenha acontecido alguma coisa. David tenta manter a calma e afirma que lá ele está em segurança.
Tomás pergunta à rececionista se Afonso deu entrada na clínica. Ouve a voz de Afonso e vê-o a falar com Sara (Joana de Verona), a insistir que tem um exame agora. Sara, paciente, explica-lhe que o exame foi ontem. Tomás vê que o pai está desorientado e fica abalado.
Alice agradece a Sara por ter sido cuidadosa com Afonso e diz que infelizmente os lapsos têm sido cada vez mais frequentes.
