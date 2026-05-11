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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David encontra Vera e é isto que acontece

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
Vem aí em «Amor à Prova»: David encontra Vera e é isto que acontece - TVI

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Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) toca à campainha de Vera (Helena Caldeira) e esta pergunta quem é e o que quer. Ele explica que é médico de Afonso e que precisa de algumas informações. Filipa abre a porta e pergunta-lhe o que quer.

David explica porque veio até ali. Diz que Afonso (Guilherme Filipe) está num estado avançado de Alzheimer e tem falado numa Vera. Acha que pode ser uma filha dele e gostava de descobrir para o ajudar. Filipa diz que prefere deixar o passado onde está e depois pergunta a Vera porque lhe pediu para se fazer passar por ela e se o tal Afonso pode mesmo ser seu pai.

Recorde-se como começaram as suspeitas:

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