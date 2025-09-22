A Fazenda

Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:21
Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia» - TVI

O vídeo tornou-se viral e está a gerar uma onde de reações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diogo Amaral e Jessica Athayde voltaram a soltar gargalhadas nas redes sociais com mais um momento de pura divertimento. O casal decidiu experimentar uma das trends do momento, que consiste em tentar imitar uma coreografia a repetir números com os dedos, sem se enganar, mas o resultado acabou por ser ainda mais divertido do que o esperado.

No vídeo, partilhado por Diogo Amaral, é possível ouvir o diálogo animado entre os dois: «Tu não sabes jogar este jogo. É a coisa mais fácil que já fiz.»

Na legenda da publicação, o ator deixou uma nota bem-humorada: «Subestimei a minha Célia 😂❤️». Como já é hábito, a referência não passou despercebida, já que Diogo e Jessica são conhecidos carinhosamente nas redes sociais por “Célia” e “Célio”, uma forma divertida de brincar com os seguidores.

Os seguidores não tardaram a reagir com mensagens cheias de humor e muitos emojis. Entre os muitos comentários pode ler-se: «Nunca subestimes a tua Célia, supera sempre tudo.» ou ainda «Célio - 0 Célia - 1 😂😂😂», reforçando que, neste jogo, Jessica acabou por sair vencedora.

Esta não é a primeira vez que o casal partilha momentos espontâneos nas redes. Conhecidos pelo lado divertido e descontraído, Diogo Amaral e Jessica Athayde costumam mostrar pequenas partes da sua vida a dois, sempre sem perder o sentido de humor. Foi precisamente esse humor e cumplicidade que conquistou o público e que torna cada vídeo rapidamente viral.

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral casaram em novembro de 2024. Juntos, têm um filho, Oliver. Entre projetos profissionais e a vida familiar, encontram sempre espaço para momentos de humor que acabam por contagiar os seguidores.

Com esta nova trend, o casal mostrou, mais uma vez, que sabe transformar algo simples num momento divertido para quem participa e irresistível para quem vê.

Relacionados

«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Esmeralda e o filho são roubados

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Em cativeiro, Eva vive um tormento pelas mãos de Joel

A Fazenda
sáb, 20 set
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Fazenda»: Esmeralda e o filho são roubados

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Protegida»: Descontrolo de Gonçalo une Mariana e Mónica como nunca antes visto

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
Ontem

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Hoje

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

sáb, 20 set

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

Hoje

Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia»

A Fazenda
Hoje

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
Hoje

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Hoje

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Hoje

Há 8 truques simples para remover manchas e devolver o brilho à roupa

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN