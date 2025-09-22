Diogo Amaral desafia Jessica Athayde e acaba surpreendido: «Subestimei a minha Célia»

Diogo Amaral e Jessica Athayde voltaram a soltar gargalhadas nas redes sociais com mais um momento de pura divertimento. O casal decidiu experimentar uma das trends do momento, que consiste em tentar imitar uma coreografia a repetir números com os dedos, sem se enganar, mas o resultado acabou por ser ainda mais divertido do que o esperado.

No vídeo, partilhado por Diogo Amaral, é possível ouvir o diálogo animado entre os dois: «Tu não sabes jogar este jogo. É a coisa mais fácil que já fiz.»

Na legenda da publicação, o ator deixou uma nota bem-humorada: «Subestimei a minha Célia 😂❤️». Como já é hábito, a referência não passou despercebida, já que Diogo e Jessica são conhecidos carinhosamente nas redes sociais por “Célia” e “Célio”, uma forma divertida de brincar com os seguidores.

Os seguidores não tardaram a reagir com mensagens cheias de humor e muitos emojis. Entre os muitos comentários pode ler-se: «Nunca subestimes a tua Célia, supera sempre tudo.» ou ainda «Célio - 0 Célia - 1 😂😂😂», reforçando que, neste jogo, Jessica acabou por sair vencedora.

Esta não é a primeira vez que o casal partilha momentos espontâneos nas redes. Conhecidos pelo lado divertido e descontraído, Diogo Amaral e Jessica Athayde costumam mostrar pequenas partes da sua vida a dois, sempre sem perder o sentido de humor. Foi precisamente esse humor e cumplicidade que conquistou o público e que torna cada vídeo rapidamente viral.

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral casaram em novembro de 2024. Juntos, têm um filho, Oliver. Entre projetos profissionais e a vida familiar, encontram sempre espaço para momentos de humor que acabam por contagiar os seguidores.

Com esta nova trend, o casal mostrou, mais uma vez, que sabe transformar algo simples num momento divertido para quem participa e irresistível para quem vê.