“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

O ator de «Amor à Prova», Diogo Amaral, marido da atriz Jéssica Athayde, conseguiu finalmente sair da Índia, onde esteve retido durante alguns dias na sequência da escalada do conflito no Médio Oriente. Ainda assim, apesar de já ter deixado o país, o regresso a Portugal poderá demorar mais alguns dias, devido às limitações e alterações nos voos provocadas pela situação internacional.

Através das redes sociais, o ator partilhou a atualização com os seguidores, revelando que já se encontra no Sri Lanka, de onde partirá o próximo voo rumo a casa: “Boas notícias. Já estou no Sri Lanka, consegui um voo que parte daqui a uns dias daqui e vai pela África do Sul. É uma grande volta mas é mais seguro e quase de certeza que não será cancelado”, começou por mencionar.

Apesar da viagem mais longa do que o habitual, Diogo Amaral mostrou-se aliviado por finalmente ter encontrado uma solução segura para regressar. Ainda assim, não escondeu alguma ansiedade em relação ao percurso que tem pela frente e deixou um pedido simples aos seguidores: “Desejem-me sorte”.

Na legenda da publicação, o ator partilhou também o estado de espírito com que encara este momento, demonstrando otimismo e uma enorme vontade de regressar a casa e reencontrar a família: “Continuo otimista, muito disposto por finalmente ver a luz ao fundo do túnel e com muitas saudades da minha Célia, do meu Matosinhos, do meu Oliveirinha, da minha Balizinha, do meu Lobito, da minha Augustinha, do meu Bruninho e da minha menina Antónia, obviamente. Obrigado pelas centenas de mensagens que tenho recebido e tenho tentado responder a todas, tem sido muito especial este apoio”, escreveu.

A publicação rapidamente gerou muitas reações e mensagens de apoio por parte de fãs e também de várias figuras públicas. Entre os comentários deixados, destacam-se palavras de incentivo e carinho, como: «Anda anda ❤️❤️❤️ !!! Vai dar certo»; «Já para casa!»; «A nossa casa ❤️», escreveu Sara Prata; «Bem-vindo!», comentou Marta Gil; e ainda «Tudo de bom que possas chegar bem à Portugal para estar com tua famillia 🍀», entre muitos outros.

Enquanto aguarda pelo voo que o levará de regresso, Diogo Amaral mantém-se confiante de que em breve poderá voltar a Portugal e reencontrar os seus.