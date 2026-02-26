“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Diogo Amaral voltou a mostrar que o seu sentido de humor é uma das maiores qualidades, conquistando novamente os fãs nas redes sociais. Recentemente, o ator partilhou um vídeo hilariante que rapidamente se tornou viral, arrancando gargalhadas e comentários divertidos dos seguidores.

No registo descontraído, Diogo Amaral decidiu surpreender a sua mulher, Jessica Athayde, com uma iniciativa inesperada durante a sua viagem pela Índia. O ator abriu um cartaz no meio da estrada com a cara da companheira e filmou toda a reação: «A manifestar o meu amor pela minha Célia na Índia 🇮🇳❤️😂». Este gesto divertido mostrou não só a sua criatividade como também o carinho que sente pela companheira.

O vídeo gerou uma onda de comentários de fãs encantados com a brincadeira: «Tudo pela Célia»; «Diogo você é ótimo e faz-me sempre rir!!! Para mim o Diogo é o maior na net! Deveria ganhar todos os prémios relacionados com estes vídeos!!!»; «Ai meu Deus que ainda te atropelam! 😮 é amor! 🥰😅», entre muitos outros que se mostraram a rir às gargalhadas com a publicação.

Com esta brincadeira, Diogo Amaral reforça a sua imagem de ator bem-humorado e espontâneo, que consegue divertir os seguidores fora dos ecrãs, mostrando o lado mais descontraído e carinhoso da sua vida pessoal.