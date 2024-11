A música que faltava! Toy canta música para Diogo Amaral e Jessica Athayde: «Tenho medo do nosso casamento»

Diogo Amaral e Jessica Athayde, noivos desde fevereiro de 2024, oficializaram a união no passado sábado, 23 de novembro, ao assinarem os papéis no registo civil. Já no próximo sábado, 30 de novembro, irão celebrar o matrimónio com "a festa do amor", como Diogo Amaral carinhosamente descreveu a ocasião.

No passado dia 28 de novembro, o ator surpreendeu os seguidores no Instagram ao partilhar uma música hilariante escrita e interpretada por Toy. Além da letra criativa e original, a música é acompanhada por um conjunto de vídeos que capturam momentos divertidos dos atores.

A acompanhar o registo, Diogo Amaral escreveu:

«Pedi ao Toy para fazer uma canção de amor para a minha Célia do meu coração e o Toy fez, porque é o maior. Faltam dois dias para a festa do amor ( Obrigado @toyferraofficial , és o maior )».

Jessica Athayde reagiu: «Tenho medo do nosso casamento !!!!! @toyferraofficial». Veja a partilha, aqui:

De recordar que Diogo Amaral é pai de Oliver, de 5 anos, fruto da relação com Jessica Athayde, e de Mateus, de 10 anos, nascido da relação já terminada com a atriz Vera Kolodzig.

