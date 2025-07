Águas cristalinas, barco com escorregas e camas balinesas: o refúgio de verão de Jessica Athayde e Diogo Amaral fica… em Portugal!

Jessica Athayde, 39 anos, e Diogo Amaral, 43 anos, escolheram um verdadeiro paraíso à beira-mar para passar uns dias de férias e surpreenderam ao revelar que o destino fica mesmo em Portugal.

O casal aproveitou os dias de sol para relaxar numa escapadinha cheia de momentos divertidos, partilhas cúmplices e cenários dignos de postal.

O destino escolhido foram os Salgados, no Algarve, uma zona conhecida pelas paisagens tropicais e resorts de luxo. No local onde ficaram hospedados (Marriott Salgados) não faltam palmeiras, camas balinesas, escorregas de água num barco flutuante para os mais pequenos, três piscinas exteriores e um spa. Tudo isto a 29 minutos de carro da famosa Praia da Falésia, envolta em falésias douradas e mar azul a perder de vista.

Mas nem só de descanso se faz esta viagem. Conhecida pelo sentido de humor, Jessica Athayde foi surpreendida por Diogo Amaral com uma série de brincadeiras que conquistaram as redes sociais. Numa das partilhas mais comentadas, o ator publicou uma foto da mulher a dormir de boca aberta com a legenda: “E agora quando ela acordar e vir isto…”.

Como se não bastasse, Diogo levou a piada mais longe e apareceu com uns calções de banho personalizados com fotos da atriz. O ator partilhou o look com orgulho: “O meu lookinho para este verão é imbatível”, arrancando gargalhadas e elogios dos seguidores, que encheram os comentários de emojis e frases como “já ganhaste 🤣🤣🤣🤣” e “😂😂😂 sempre a surpreender 😁”.

A escapadinha do casal mostra que não é preciso sair do país para viver momentos de sonho. Com clima tropical, paisagens de cortar a respiração e boa disposição, Jessica e Diogo provam que o Algarve continua a ser o destino ideal para férias inesquecíveis e com muitas diversão à mistura.

O casal, que se casou a 30 de novembro numa cerimónia descontraída e cheia de boa disposição, tem um filho em comum, o pequeno Oliver, de seis anos.

Veja as fotos destas férias imperdíveis na galeria.