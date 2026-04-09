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«Atenção, conteúdo sensível»: Diogo Amaral volta a surpreender com imagens inesperadas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
«Atenção, conteúdo sensível»: Diogo Amaral volta a surpreender com imagens inesperadas - TVI

Férias de sonho.

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O ator Diogo Amaral, marido da atriz Jessica Athayde, está a aproveitar uns dias de descanso num resort no Brasil, na companhia da família. Conhecido pelo seu sentido de humor e pela forma descontraída como partilha o seu dia a dia, o ator tem mostrado vários momentos destas férias, encantando os seguidores.

Entre as imagens já partilhadas, destacam-se paisagens deslumbrantes, mar, piscina, palmeiras e momentos de pura alegria em família, num cenário verdadeiramente paradisíaco. As publicações refletem não só o ambiente relaxado das férias, mas também a forte ligação familiar que o casal transmite.

Fiel ao seu estilo bem-humorado, Diogo Amaral acompanhou uma das partilhas com a legenda: «Atenção, conteúdo sensível e muito bonito 😂 Senhoras e senhores, meninos e meninas…. Este é o diário do primeiro de alguns dias de férias com a minha Célia, mais o meu Matosinhos e o meu Oliveirinha no Brasil», arrancando sorrisos aos seguidores.

Reconhecido pelos seus vídeos divertidos e espontâneos, o ator continua a conquistar o público, que acompanha atentamente tudo o que envolve esta família. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens carinhosas, como «Ótimas férias, família maravilhosa», «Boas Feriaaaaassss», «Boas férias Família linda, divirtam-se é tudo lindo», «Que lindo, lindo, lindos, família linda» e até comentários mais descontraídos como «andas a roubar os enfeites à Célia...».

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Com estas partilhas, Diogo Amaral e Jessica Athayde mostram que estão a viver dias de descanso, diversão e cumplicidade, num destino de sonho que tem feito as delícias dos fãs nas redes sociais.

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