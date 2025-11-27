Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Diogo Amaral celebrou 44 anos esta quarta-feira, 26 de novembro, e recebeu felicitações não só da sua mulher, Jessica Athayde, mas também de Cristiano Ronaldo embora, neste caso, a mensagem se trate de uma brincadeira. A celebração foi partilhada nas redes sociais com fotos e mensagens humorísticas. Jessica Athayde fez questão de parabenizar publicamente o ator com uma publicação cheia de fotos e um texto divertido, mantendo o tom de humor que caracteriza o casal. “O meu mais velho faz anos. Maridão, continua saudável que eu preciso de ti para discutir. Love you”, escreveu a atriz na legenda da partilha. (Vejas as melhores imagens do casal na nossa galeria).

No entanto, Jessica não foi a única a felicitar Diogo. Além de fãs, amigos e colegas que celebraram a data, também Cristiano Ronaldo surge numa publicação do ator, embora em montagem humorística. Diogo partilhou um vídeo no qual o internacional português diz: “Para te dar um abraço, feliz aniversário. Tudo de bom para você, está? Fica com Deus”, referiu CR7.

“Muito obrigado, o meu Cris nunca se esquece… Também me podes os parabéns, eu vou adorar (pormenor: este vídeo é montagem)”, escreveu Diogo Amaral na legenda da publicação.

O ator é bastante ativo no mundo digital, partilhando diversos conteúdos humorísticos, muitos deles em conjunto com Jessica Athayde. Recorde-se que o casal casou-se no ano passado, a 30 de novembro, estando prestes a celebrar o primeiro aniversário de casamento.

A festa contou com uma grande celebração e a presença de várias caras conhecidas, entre elas Eduardo Madeira, Inês Herédia, José Mata, Raquel Strada, Kelly Bailey, Júlia Palha, Vasco Palmeirim, Gabriela Sobral e João Manzarra, entre outros. O evento teve cerca de 200 convidados e decorreu no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa.

Ora veja a galeria que mostra todos os detalhes deste casamento de sonho.