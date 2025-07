Depois de revelar lista 'importante', Diogo Amaral brinca: «Reza por mim»

Diogo Amaral, 43 anos, decidiu partilhar no Instagram uma lista que promete divertir, e talvez, ajudar alguns relacionamentos! Numa publicação bem-humorada no Instagram, o ator aparece ao lado da companheira, Jessica Athayde, e partilha com os seguidores um guia essencial sobre como lidar com a namorada “naquela altura do mês”.

“Completa a lista 😂😂😂😂 (e reza por mim)”, escreveu Diogo, na legenda do post. E o aviso não podia ser mais claro. A solução? Humor. E muito, muito chocolate.

Na imagem, vemos um Diogo sorridente, abraçado a Jessica, mas o destaque vai mesmo para o “manual de sobrevivência” que acompanha a foto. A lista começa logo com o básico: “1 – Chocolate”, e a partir daí, a regra é simples: não contrariar, manter o silêncio e repetir o chocolate sempre que necessário. Aliás, das 14 linhas, sete são exclusivamente dedicadas a este doce.

Entre conselhos como “Fica em silêncio” ou “Não dês a tua opinião”, percebe-se que o ator fala por experiência própria. Já o ponto 4 é uma pequena obra-prima da diplomacia masculina: “Se, por lapso, te esqueceste de ficar em silêncio e falaste, fica em silêncio novamente e experimenta a alínea 1 (chocolate)”.

A lista rapidamente fez sucesso entre os seguidores, com muitos a identificarem-se com a situação. Afinal, o casal tem sido conhecido por partilhar momentos reais, descontraídos e cheios de humor nas redes sociais.

No fim, fica a dúvida: quantas tabletes de chocolate serão necessárias? O ator não revelou, mas uma coisa é certa, com tanto amor, bom humor e ironia à mistura, o casal parece ter descoberto a receita ideal para sobreviver a tudo.