Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Diogo Amaral, ator casado com a atriz Jessica Athayde, recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido após ter sido hospitalizado devido a um acidente em casa. O ator explicou que “levou com um móvel na cabeça” e precisou de cinco pontos.

Ao partilhar imagens do móvel, da sua cabeça magoada e da sua presença no hospital, Diogo Amaral começou por escrever aos seguidores: “Obrigado pelas centenas de mensagens a desejar as melhoras, Muito obrigado!”

O ator acrescentou ainda: “Está tudo bem, felizmente! Foi só um susto e cinco pontos. A história muito resumida: levei com um móvel (o da segunda fotografia) na cabeça, estava de costas para o móvel, nem o vi cair… O importante: está tudo bem.”

Nos comentários à publicação, várias personalidades desejaram-lhe rápidas melhoras: «Eish!!! As melhoras!!! 😬» comentou Madalena Abecassis; «Cum caraças!! Speedy recovery»; «As melhoras e agora já c 5 pontos que contam uma história. ❤️»; «Às vezes uma pancada seca resolve as nossas ideias 🙌😂😂😂😂 . Agora a sério!!! Que fiques bem e sobretudo sempre o Diogo 🙌 o grande Diogo» entre muitos outros.

Mais tarde, Jessica Athayde partilhou novas imagens do ator a recuperar em casa, mostrando-o a jantar algo especial preparado por ela. Na legenda, a atriz brincou com a situação, escrevendo: «Pijaminha que eu ia ficando viúva hoje». Nas fotografias, Diogo surge sereno e bem-disposto, evidenciando o alívio de estar de volta a casa, são e salvo.