Amor à Prova

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto» - TVI

As imagens impressionam.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diogo Amaral, ator casado com a atriz Jessica Athayde, recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido após ter sido hospitalizado devido a um acidente em casa. O ator explicou que “levou com um móvel na cabeça” e precisou de cinco pontos.

Ao partilhar imagens do móvel, da sua cabeça magoada e da sua presença no hospital, Diogo Amaral começou por escrever aos seguidores: “Obrigado pelas centenas de mensagens a desejar as melhoras, Muito obrigado!”

O ator acrescentou ainda: “Está tudo bem, felizmente! Foi só um susto e cinco pontos. A história muito resumida: levei com um móvel (o da segunda fotografia) na cabeça, estava de costas para o móvel, nem o vi cair… O importante: está tudo bem.”

Nos comentários à publicação, várias personalidades desejaram-lhe rápidas melhoras: «Eish!!! As melhoras!!! 😬» comentou Madalena Abecassis; «Cum caraças!! Speedy recovery»; «As melhoras e agora já c 5 pontos que contam uma história. ❤️»; «Às vezes uma pancada seca resolve as nossas ideias 🙌😂😂😂😂 . Agora a sério!!! Que fiques bem e sobretudo sempre o Diogo 🙌 o grande Diogo» entre muitos outros.

Mais tarde, Jessica Athayde partilhou novas imagens do ator a recuperar em casa, mostrando-o a jantar algo especial preparado por ela. Na legenda, a atriz brincou com a situação, escrevendo: «Pijaminha que eu ia ficando viúva hoje». Nas fotografias, Diogo surge sereno e bem-disposto, evidenciando o alívio de estar de volta a casa, são e salvo.

Relacionados

É muito próximo de Cristina Ferreira e namora com uma das atrizes mais bonitas de «Morangos com Açúcar»

Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»

Francisca Cerqueira Gomes muda de nome nas redes sociais e explica: «Este é o meu nome real»

Amor à Prova

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: São confronta Alice sobre os seus sentimentos por Cris

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta

Amor à Prova
sáb, 7 fev
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro momento de Sammy e Rosinha como pai e filha

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Terra Forte
qui, 5 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
qui, 8 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Caio rouba Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
sex, 6 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Hoje

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Hoje

Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã