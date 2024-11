Diogo Amaral e Jessica Athayde já casaram: «É a minha Dona Célia de Athayde Amaral»

Diogo Amaral e Jessica Athayde já são oficialmente marido e mulher!

O casal, que estava noivo desde fevereiro de 2024, formalizou a união no passado sábado, dia 23 de novembro, ao assinarem os papéis no registo civil. A notícia foi partilhada pelo ator na sua conta de Instagram, através de um vídeo onde ambos surgem visivelmente felizes.

No registo, os atores aparecem a passear, enquanto Diogo Amaral, sorridente e entusiasmado, exibe a aliança e declara com emoção:

«Já casámos!».

Na legenda do vídeo, o ator deixou palavras cheias de carinho e orgulho : «Casei-me com a melhor delas todas» . Acrescentou ainda: «A partir de hoje é a minha Dona Célia de Athayde Amaral». Para encerrar, revelou com entusiasmo: «Próximo sábado fazemos a festa do amor».

A publicação foi rapidamente inundada por mensagens de felicitações. Muitas figuras conhecidas fizeram questão de felicitar os recém-casados, entre elas Kelly Bailey: «Uiiiiuiiiiii», Eduardo Madeira: «Parabéns meus gatos» e Ricardo Carriço: «Parabéns!!!».

Veja a partilha completa, aqui:

