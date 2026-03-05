Amor à Prova

Diogo Amaral surpreende com ato de amor memorável dedicado a Jéssica Athayde

  Hoje às 13:38
Diogo Amaral surpreende com ato de amor memorável dedicado a Jéssica Athayde - TVI

Revelamos tudo.

O ator Diogo Amaral voltou a mostrar porque é um dos artistas mais queridos do público português, combinando humor e ternura de forma irresistível. Recentemente, o ator partilhou um vídeo descontraído nas redes sociais que rapidamente se tornou viral, arrancando gargalhadas e inúmeros comentários divertidos dos seguidores.

No registo, Diogo Amaral decidiu surpreender a sua mulher, Jessica Athayde, durante a sua viagem pela Índia. O ator captou um momento divertido com pessoas locais a chamarem pela «Célia» ao seu lado e acrescentou na legenda: «Estou sempre a pensar na minha Célia», mostrando de forma carinhosa as saudades da sua companheira. O vídeo destacou-se não só pelo humor presente nas reações das pessoas locais, mas também pela forma afetuosa e divertida com que Diogo expressou o seu amor, conquistando rapidamente a admiração e o carinho dos fãs.

Nas redes sociais, os comentários multiplicaram-se: «Que maravilha!!!»; «Oooooh 😍»; «😂😂😂😂😂 a Índia love Célia»; «Sempre com a sua Célia no coração»; «Ohhhh pá....lindoooo!!!!»; «A Índia 🇮🇳 nunca mais será a mesma depois da passagem do Diogo», entre muitos outros.

Combinando humor e romantismo, Diogo Amaral voltou a provar que sabe divertir e emocionar simultaneamente, mostrando um lado mais íntimo e divertido da sua relação com Jessica Athayde, e conquistando novamente os fãs nas redes sociais.

