Diogo Amaral faz partilha sobre Jessica Athayde e seguidores reagem: «Agora vamos ter uma festa de divórcio»

Matilde Reymão, Benedita Pereira e mais famosos reagem a vídeo hilariante de Diogo Amaral e Jessica Athayde

Jessica Athayde (38 anos) e Diogo Amaral (43) formam um dos casais mais queridos pelo público português e celebraram a sua união, juntamente com a família e os amigos mais íntimos, no passado dia 30 de novembro.

Os atores, que se estrearam na ficção da TVI, estão juntos há vários anos (depois de uma breve separação) e são pais de Oliver, de 5 anos. Diogo Amaral é ainda pai de Mateus, fruto da sua anterior relação com Vera Kolodzig.

No dia 27 de fevereiro, Diogo Amaral partilhou mais um vídeo repleto de humor, onde brinca com Jessica Athayde. No registo, vê-se o ator com a cara muito próxima do ecrã, observando algo com admiração. De seguida, surge a imagem de uma macaca a dormir, numa clara brincadeira com a esposa.

A acompanhar o vídeo, o marido de Jessica Athayde escreveu: «Existe alguma coisa mais linda e poética do que veres a tua amada a dormir?». Na descrição da publicação, acrescentou ainda: «Para celebrar 3 meses de matrimónio. Sim, já passaram 3 meses, podes dar os parabéns».

A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações divertidas dos seguidores. Entre elas, destacam-se: A caixa de comentários encheu-se de mensagens. Pode-se ler algumas como: «Ouvi dizer que hoje dormes no sofá,leva uma manta que está frio!», «um dia ela vinga-se», «Pronto, agora vamos ter uma festa de divórcio», «Estás a arriscar a dormir no sofá uns quantos dias....».

Veja a partilha completa, aqui:

