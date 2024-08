Diogo Amaral faz surpresa a Jessica Athayde que deixa a noiva às gargalhadas, mas os portugueses maravilhados

Diogo Amaral protagonizou um dos momentos mais românticos e hilariantes, para muitos telespectadores, que se viu na televisão portuguesa.

O ator, no passado dia 25 de agosto, surpreendeu Jessica Athayde com uma performance inesperada num programa de talentos de outra estação. Diogo Amaral cantou o tema My Heart Will Go On de Celine Dion.

O ator eternizou este momento nas redes sociais. A acompanhar a publicação escreveu: «Do álbum, as coisas que eu faço para a minha Célia mais linda do meu coração (agora vou só ali tirar esta música da cabeça)».

A caixa de comentários encheu-se de elogios. Podem-se ler alguns como: «Foi épico e a Célia sem perceber quem era inicialmente foi impagável! Tão bom!», «BELLISSIMA, Casta Diva Mr. Célia», «estás mesmo a complicar a vida a muitos homens deste país», «A Célia depois disto já não pode fugir no dia da boda!», «Maravilhoso».

Veja o momento, aqui: