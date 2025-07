Diogo Amaral fez a declaração de amor mais inusitada de sempre. E Jessica Athayde não aguentou a 'vergonha'

Diogo Amaral, de 43 anos, protagonizou um dos momentos mais divertidos e insólitos das redes sociais ao fazer uma declaração de amor inesperada à mulher, Jessica Athayde, de 39. O ator partilhou um vídeo no Instagram onde mostra o seu look de verão, gravado ainda no quarto de hotel. O destaque? Uns calções de banho com a cara da atriz estampada!

No vídeo, é possível ver a reação de Jessica ao insólito gesto romântico: ri-se e tapa a cara, envergonhada, sem conseguir conter a surpresa e o embaraço divertido. A situação arrancou gargalhadas aos seguidores do casal, que já estão habituados ao seu sentido de humor peculiar.

Mais tarde, foi a vez de Jessica partilhar o momento nas suas próprias redes sociais, com um vídeo do marido na praia a desfilar com os famosos calções e a legenda hilariante: «É garantido que vou ter um lugar no céu».

O casal, que se casou a 30 de novembro numa cerimónia descontraída e cheia de boa disposição, tem um filho em comum, o pequeno Oliver, de seis anos.

Esta partilha foi mais uma prova de que, para além de amor, o humor e a leveza são ingredientes essenciais na relação dos dois atores — e os fãs não podiam estar mais deliciados com o gesto!