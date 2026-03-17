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Diogo Amaral mostra-se a chorar em praia paradisíaca. O motivo é surpreendente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:52
Diogo Amaral mostra-se a chorar em praia paradisíaca. O motivo é surpreendente - TVI

Um vídeo inesperado.

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Diogo Amaral usou um truque genial num reels: um vídeo antigo gravado no Sri Lanka, fingindo chorar na praia, para expressar a nostalgia atual. “Sabia que gravar este vídeo a fingir que estou a chorar ia ser muito útil no futuro. O futuro é agora 😂”, escreveu, da cama, gripado e febril: “Aqui estou eu, na cama, com frio, com vontade de estar naquela praia com os meus meninos e com a minha bonita Célia esposa… e não estou”.

“Célia” é Jessica Athayde, apelido carinhoso que Diogo usa há anos nas redes, enquanto a atriz está num retiro com (como ele brinca: “Diz que foi para umas piscinas com gente nua… eu já não percebo nada. Esta juventude é muito dinâmica 😂”). O ator finge‑se “impecável” para os filhos Oliver e Antónia, apesar da gripe, e partilha fotos da beleza do Sri Lanka para sonhar acordado.

Conhecido pelo humor nos reels, Diogo transforma doença e separação em gargalhadas: “O resto das fotografias é sobre a beleza do Sri Lanka, e a última achei que era fundamental 😂. Despeço‑me com amizade e amor ❤️😘”.

Diogo Amaral dá vida a David na novela «Amor à Prova»:

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