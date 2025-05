Diogo Amaral não esconde a emoção com notícia: «A rebentar de orgulho»

Jessica Athayde prepara-se para viver um novo desafio profissional… e logo em grande! A atriz vai subir ao palco do Teatro Villaret, em Lisboa, nos dias 8, 9 e 10 de outubro, com “Bridezilla”, um monólogo inédito, inesperado e divertido, totalmente inspirado nas experiências e peripécias vividas durante a preparação do seu casamento.

Esta será a primeira vez que Jessica Athayde apresenta um espetáculo a solo, e promete surpreender o público com um texto irreverente, honesto e carregado de humor — bem ao seu estilo.

O nome da peça, “Bridezilla”, é uma brincadeira com o termo popular que mistura “bride” (noiva) com “Godzilla”, e que costuma ser usado para descrever noivas que ficam fora de controlo durante os preparativos do casamento. Mas, no caso da atriz, o monólogo promete ser uma reflexão bem-disposta sobre as pressões, expectativas e pequenas loucuras associadas ao grande dia.

Quem não escondeu o orgulho com este novo projeto foi Diogo Amaral, companheiro de Jessica Athayde e pai do filho de ambos, Oliver. O ator partilhou, nas redes sociais, uma imagem do cartaz do espetáculo e escreveu:

O show da minha Célia. Estou a rebentar de orgulho".

A mensagem carinhosa, acompanhada da alcunha cúmplice com que trata Jessica, não passou despercebida aos seguidores, que encheram a publicação de elogios e mensagens de apoio ao casal e ao novo desafio da atriz.

Com um registo que promete arrancar gargalhadas, mas também trazer momentos de identificação e emoção, “Bridezilla” marca um novo capítulo na carreira de Jessica Athayde, que se aventura a solo nos palcos com a mesma entrega e autenticidade que a têm distinguido na televisão e no cinema.