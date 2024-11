Diogo Amaral não esconde! Descubra o motivo da felicidade do ator

No passado dia 26 de novembro, Diogo Amaral celebrou 43 anos. O ator é pai de Oliver, de 5 anos, fruto da relação com Jessica Athayde, e de Mateus, de 10 anos, nascido da relação já terminada com a atriz Vera Kolodzig.

Atualmente a interpretar Marco em «Cacau», Diogo Amaral recorreu ao Instagram para partilhar a gratidão que sente pela sua vida, no dia do seu aniversário:

«Tenho a sorte de ter dois filhos extraordinários e cheios de saúde, sou casado com a mulher mais incrível de todas, tenho os melhores amigos que podia desejar e trabalho no que gosto» e acrescentou: «Sou um puto feliz! Obrigado».

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de parabéns ao ator. Entre os comentários, destacam-se: «E mereces toda a felicidade do mundo, parabéns meu querido» e «Ohhh queridos!!! Parabéns épico!!! Muitos anos de VIDA».

Veja a partilha completa, aqui:

