Diogo Amaral partilha dúvidas sobre intenções de Jessica Athayde: "O que é que eu faço?"

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

Diogo Amaral voltou a arrancar sorrisos nas redes sociais ao partilhar um momento bem-humorado dedicado ao aniversário da sua companheira, Jessica Athayde, que celebra 40 anos no próximo dia 21. Com o seu habitual espírito descontraído, o ator recorreu ao Instagram para lançar um divertido debate sobre qual seria o presente ideal para surpreender a atriz sempre, claro, com a dose de humor que já é sua imagem de marca.

O post, em formato de carrossel, incluía uma série de sugestões inesperadas e caricatas: um bebé, uma viagem, o próprio Diogo Amaral, Legos, uma melancia, entre outras opções improváveis. Tudo pensado para provocar gargalhadas e envolver os seguidores numa escolha aparentemente simples… mas que, segundo o ator, se tornou uma autêntica missão impossível.

Na legenda, Diogo Amaral escreveu: «A minha Célia faz anos no próximo dia 21, vai fazer 40, mas parece que vai fazer 30 porque é muito linda, e jovem, e fofa, e jovem, e boa como ó milho.»

Com humor crescente, acrescentou ainda que Jessica não quer presente nenhum, mas ao mesmo tempo… quer algo. Uma contradição que o deixou completamente baralhado.

«A grande questão é que ela não quer que lhe dê nada mas quer que lhe dê alguma coisa… E agora??? O que é que eu faço??? Acho que isto tem potencial para ser um debate muito interessante. Conto contigo aqui nos comentários. Ps: Eu tenho uma ideia mas é tão arriscada.»

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações. Entre sugestões práticas, românticas e algumas tão criativas quanto o próprio carrossel, os fãs não perderam tempo a partilhar opiniões.

Os comentários multiplicaram-se: «Uma viagem, claro», «Uma passagem de ano num hotel», «Quem não arrisca não petisca», «Viagem ou um dia num spa», «Um perfume», entre muitos outros. Apesar da brincadeira, a publicação acabou por reforçar algo evidente: a cumplicidade sólida e divertida que une Diogo Amaral e Jessica Athayde, marcada por humor, ternura e uma espontaneidade que continua a conquistar o público.

