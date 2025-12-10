Diogo Amaral partilha dúvidas sobre intenções de Jessica Athayde: "O que é que eu faço?"

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:53
Diogo Amaral partilha dúvidas sobre intenções de Jessica Athayde: "O que é que eu faço?" - TVI

Um momento imperdível do casal.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Diogo Amaral voltou a arrancar sorrisos nas redes sociais ao partilhar um momento bem-humorado dedicado ao aniversário da sua companheira, Jessica Athayde, que celebra 40 anos no próximo dia 21. Com o seu habitual espírito descontraído, o ator recorreu ao Instagram para lançar um divertido debate sobre qual seria o presente ideal para surpreender a atriz  sempre, claro, com a dose de humor que já é sua imagem de marca.

O post, em formato de carrossel, incluía uma série de sugestões inesperadas e caricatas: um bebé, uma viagem, o próprio Diogo Amaral, Legos, uma melancia, entre outras opções improváveis. Tudo pensado para provocar gargalhadas e envolver os seguidores numa escolha aparentemente simples… mas que, segundo o ator, se tornou uma autêntica missão impossível.

Na legenda, Diogo Amaral escreveu: «A minha Célia faz anos no próximo dia 21, vai fazer 40, mas parece que vai fazer 30 porque é muito linda, e jovem, e fofa, e jovem, e boa como ó milho.»

Com humor crescente, acrescentou ainda que Jessica não quer presente nenhum, mas ao mesmo tempo… quer algo. Uma contradição que o deixou completamente baralhado.

«A grande questão é que ela não quer que lhe dê nada mas quer que lhe dê alguma coisa… E agora??? O que é que eu faço??? Acho que isto tem potencial para ser um debate muito interessante. Conto contigo aqui nos comentários. Ps: Eu tenho uma ideia mas é tão arriscada.»

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações. Entre sugestões práticas, românticas e algumas tão criativas quanto o próprio carrossel, os fãs não perderam tempo a partilhar opiniões.

Os comentários multiplicaram-se: «Uma viagem, claro», «Uma passagem de ano num hotel», «Quem não arrisca não petisca», «Viagem ou um dia num spa», «Um perfume», entre muitos outros. Apesar da brincadeira, a publicação acabou por reforçar algo evidente: a cumplicidade sólida e divertida que une Diogo Amaral e Jessica Athayde, marcada por humor, ternura e uma espontaneidade que continua a conquistar o público.

Reveja aqui outra mensagem do casal, mas desta vez de Jéssica Athayde para Diogo Amaral:

Relacionados

«Chorei baba e ranho»: Ana Guiomar vive dia arrepiante e confessa tudo o que aconteceu

«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

Mais Vistos

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Ontem
1

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
2

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte
Hoje
3

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
4

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

A Protegida
seg, 24 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor está em risco de vida

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte
Hoje

«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

Hoje

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

Hoje

«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses

Hoje
FORA DO ECRÃ

Diogo Amaral partilha dúvidas sobre intenções de Jessica Athayde: "O que é que eu faço?"

Hoje

«Chorei baba e ranho»: Ana Guiomar vive dia arrepiante e confessa tudo o que aconteceu

Hoje

«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

Hoje

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

Hoje

«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses

Hoje

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã