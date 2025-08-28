A Fazenda

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 10:31
Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

Diogo Amaral publicou um vídeo hilariante no Instagram com Jessica Athayde e divertiu os seguidores. Veja a reação dos fãs e os comentários que se tornaram virais.

Diogo Amaral, 43 anos, voltou a arrancar gargalhadas aos seus seguidores no Instagram com mais um vídeo divertido em que surge como protagonista, desta vez numa pequena brincadeira com a companheira, a atriz Jessica Athayde, 39 anos. 

Veja o vídeo original, em baixo. 

 

 

Na legenda, o ator escreveu com humor: “Achei muito engraçadinho, se calhar vou apagar daqui a bocadinho. Adeus e um beijinho 😂❤️😘”. Mas os fãs não deixaram passar em branco e rapidamente encheram a caixa de comentários com reações animadas.

Entre muitos emojis a rir-se às lágrimas, destacam-se mensagens como: “Vou emprestar uma saia ao meu marido e vou fazer isso ❤️”, “??😂 Está muito bom, não apague 👏👏”, “Se apagar, este vídeo que eu consegui ver, já fez o meu dia 😂😂😂” ou “Aí Célio, Célio… 😂 o que Célia tem de aturar 🤣🤣 haja bom sentido de humor 👏”. 

O momento viralizou entre os fãs, que elogiaram o bom humor de Diogo Amaral e a cumplicidade divertida do casal. Mais uma vez, o ator mostrou que gosta de partilhar a sua faceta mais descontraída, conquistando ainda mais o carinho do público.

Atualmente, Diogo Amaral dá vida a Eduardo na novela "A Fazenda" da TVI. Veja, em baixo, um vídeo de uma das cenas protagonizadas pelo ator. 

 

Em cima, espreite a galeria de fotografias do ator e de Jessica Athayde de férias em Bali e no Algarve, que preparámos para si.

A Fazenda

