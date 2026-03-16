Diogo Amaral surpreende mulher especial e a reação diz tudo: «Só pela gargalhada, já valeu a pena»

Diogo Amaral cumpriu a promessa à sua “Menina Antónia” e mostrou num reels como a vestiu com um sari indiano que comprou na recente viagem, num momento cheio de humor e cumplicidade. “Tinha prometido que lhe trazia um vestido igual ao que as senhoras usam na Índia, agora só precisamos de aperfeiçoar a técnica de como vestir. Achei que tinha percebido quando me explicaram, mas é mais complicado do que parecia”, escreveu o ator na legenda, prometendo melhorar. A cereja no topo foi a gargalhada contagiante da idosa no final: “Só pela gargalhada da menina Antónia no final já valeu a pena 😁”.

A “Menina Antónia”, vizinha querida de Diogo e estrela recorrente dos seus reels, responde com frases ternas como “gosto tanto de ti” em outros vídeos, revelando uma amizade genuína e afetuosa. Estes momentos surgem após a odisseia do ator na Índia, retido por voos cancelados, mas de volta com lembranças e boa disposição.

Casado com Jessica Athayde desde 2022 e pai de Oliver (6 anos), Diogo usa o humor para espalhar alegria, transformando gestos simples em conteúdos virais que conquistam fãs pela leveza e humanidade. O reels encheu‑se de comentários, incluindo da própria Jessica que comentou, com humor: "Não te posso deixar sozinho, está mal posto !!!!"

Recorde que Diogo Amaral se encontra a dar vida a David em «Amor à Prova»: