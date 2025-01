Diogo Amaral troca mensagens com Jessica Athayde, mas há um grande detalhe a saltar à vista

Esta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, Diogo Amaral publicou uma conversa com Jessica Athayde.

Se o tema da conversa tem dado que falar, então o grande pormenor que os seguidores repararam ainda se está a tornar mais polémico. É que no print publicado, o ator tem o nome da sua amada guardado no telemóvel como 'Jessica' e não como 'Célia', nome pela qual a costuma de tratar carinhosamente.

Os fãs de 'Célia' não deixaram isto passar em vão e fizera questão de escrever: «Porque tens o contacto da Célia como Jessica???? Devia ser Célia ou amorzinho», «Já mudavas esse nome no telemóvel. Célia parece melhor».

Recorde a conversa de Diogo Amaral com Cláudio Ramos, no «Dois às 10», onde dá a tão esperada explicação do motivo pelo qual chama Jéssica Athayde de Célia.