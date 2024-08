Diogo Amaral veste-se de mulher e é comparado a atriz brasileira! Saiba quem

Diogo Amaral, o ator que dá vida a Marco em «Cacau», recorreu à conta de Instagram para partilhar com os seguidores alguns registos das «Cenas dos últimos episódios…» da sua vida.

O ator partilhou 8 momentos e legendou-os a todos.

«1 - A minha querida Celina Diona de Cascais ( e quem é que eu pareço 😂 )

2 - A minha Célia toda surpreendida com o seu futuro marido a fazer figuras ( vai ser difícil superar esta surpresa )

3 - A Celina a ensaiar, com tanta força que partindo o candeeiro aos senhores

4 - pensamento do dia, da semana, do mês, do anooooo…

5 - do álbum das coisas/surpresas que faço para a minha Célia

6 - As habilidades da minha Célia

7 - my sweet Pinóquio

8 - O meu Oliveira e a sua futura namorada na selva de Cascais 💕

Qual é que gostas mais?».

Houve um comentário que se destacou: «Desculpa Diogo, mas a primeira foto só me faz lembrar a Vera Fisher». Vera Fisher é uma atriz e ex-modelo brasileira.

Na caixa de comentários pode-se ler mais mensagens como: «Sandra Felgueiras, és tu?», «Epa não aguento», «Onde se encontram maridos/ namorados assim, no Mercadona?», «Epá que mulher linda. Descobriste uma irmã gêmea?».

Veja a partilha, aqui: