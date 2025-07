«Ela viu-me e gritou: estás pronto?»: O momento que mudou a vida de Diogo Amaral para sempre

Pode não ter sido o pedido de casamento mais tradicional, mas foi certamente um dos mais ternurentos e criativos que já se viu. Diogo Amaral, de 43 anos, e Jessica Athayde, de 39, assinalaram recentemente nove meses de casamento e o ator aproveitou a data para recordar o momento em que foi pedido em casamento.

O episódio aconteceu nas Maldivas, a 25 de fevereiro de 2024, durante umas férias em família. Jessica surpreendeu tudo e todos ao surgir junto à piscina vestida de sereia, usando um fato de banho onde se podia ler: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». Uma proposta com o toque bem-humorado, criativo e cheio de ternura que tão bem caracteriza a atriz.

Reveja aqui o momento especial nas Maldivas:

Diogo, apanhado desprevenido, julgou tratar-se apenas de mais uma brincadeira a ser filmada. No entanto, como contou, «só quando ela chegou perto e disse: “Diogo Amaral, quer ser a minha sereia?”, percebi que era uma coisa especial e estranhamente fofinha que estava a acontecer. Tão especial que “parei de filmar para saborear o momento”», confessou o ator. A confirmação de que era mesmo a sério surgiu logo a seguir, quando ouviu Jessica dizer às crianças: «a mãe acabou de pedir o pai em casamento…».

Agora, nove meses depois, Diogo partilhou o vídeo do momento nas redes sociais e voltou a expressar o seu amor: «Amo a minha Célia todos os dias com todo o amor do meu coração (não consigo ser mais parolo do que isto)». Foi precisamente essa ternura “parola” que conquistou os seguidores. A atriz Sofia Nicholson respondeu prontamente: «Sê parolo! O mais possível! Fica-te tão bem!!!». Outra seguidora comentou com carinho: «Muitos parabéns!!! Não sei onde estava escondido tanto amor e cumplicidade... sem vos conhecer eu adoro-vos».

Veja aqui o momento em que Diogo revelou algo íntimo do casal:

E porque o amor merece sempre ser celebrado, houve até quem lançasse a sugestão: «Parolos mais lindossss @diogoamaral.oficial. Podiam começar a fazer a festa da celebração todos os anos… Bora repetir a festa??».

Entre gargalhadas, cumplicidade e surpresas inesperadas, Diogo e Jessica mostram que o amor não precisa de seguir convenções. O romantismo pode vir vestido de sereia, os pedidos podem surgir em forma de piada, e o pequeno Oliver, de seis anos, cresce envolvido por criatividade, alegria e muito afeto.

Relembre-se que o casal tem um filho chamado Oliver, que completou 6 anos no dia 8 de junho de 2025:

