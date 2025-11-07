«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

Diogo Amaral partilhou um momento bem-humorado nas redes sociais que rapidamente conquistou os seguidores. No vídeo, o ator usa um filtro do Instagram que promete mostrar "os próximos três meses", mas o resultado acabou por deixá-lo cheio de perguntas: as três imagens que surgem são de mulheres grávidas.

Na legenda, Diogo escreveu: «Tenho tantas questões…», dando o mote a uma sequência de perguntas que fizeram rir os fãs. «Isto quer dizer que a minha Célia vai engravidar nos próximos meses?», questionou, antes de acrescentar: «Isto quer dizer que a minha Célia vai engravidar de trigémeos nos próximos meses???»

Sem parar por aí, o ator continuou a brincar com a situação: «Estamos a falar de três mulheres diferentes??? O QUE É ISTO??????»

O vídeo rapidamente gerou uma onda de comentários, com seguidores a partilharem risos e interpretações sobre o resultado curioso do filtro. Muitos entraram na brincadeira, deixando mensagens divertidas e especulações sobre o "destino" previsto pela app.

Conhecido pelo bom humor, Diogo Amaral mostrou mais uma vez o lado mais descontraído e a capacidade de rir de si próprio... mesmo quando o destino digital parece estar determinado a pregar-lhe uma partida.