«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

  • Há 2h e 15min
A publicação surpreendeu o ator e quem o segue.

Diogo Amaral partilhou um momento bem-humorado nas redes sociais que rapidamente conquistou os seguidores. No vídeo, o ator usa um filtro do Instagram que promete mostrar "os próximos três meses", mas o resultado acabou por deixá-lo cheio de perguntas: as três imagens que surgem são de mulheres grávidas.

Na legenda, Diogo escreveu: «Tenho tantas questões…», dando o mote a uma sequência de perguntas que fizeram rir os fãs. «Isto quer dizer que a minha Célia vai engravidar nos próximos meses?», questionou, antes de acrescentar: «Isto quer dizer que a minha Célia vai engravidar de trigémeos nos próximos meses???»

Sem parar por aí, o ator continuou a brincar com a situação: «Estamos a falar de três mulheres diferentes??? O QUE É ISTO??????»

O vídeo rapidamente gerou uma onda de comentários, com seguidores a partilharem risos e interpretações sobre o resultado curioso do filtro. Muitos entraram na brincadeira, deixando mensagens divertidas e especulações sobre o "destino" previsto pela app.

Conhecido pelo bom humor, Diogo Amaral mostrou mais uma vez o lado mais descontraído e a capacidade de rir de si próprio... mesmo quando o destino digital parece estar determinado a pregar-lhe uma partida.

