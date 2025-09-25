«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Um momento muito ansiado pelo ator.

Mateus, filho mais velho de Diogo Amaral, fruto do relacionamento com Vera Kolodzig, celebra esta quinta-feira, 25 de setembro, o seu 11.º aniversário. A data foi assinalada de forma especial nas redes sociais pelo próprio pai, que partilhou uma homenagem carregada de emoção: "O meu bebé mais crescido faz hoje 11 anos (podes dar-lhe os parabéns sff 😁🥰) o meu Matosinhos já faz 11 anos, o meu rapaz do coração bom, o meu menino da imaginação grande, da generosidade bonita e da gargalhada contagiante. Não há palavras para descrever o amor que se sente por um filho… amo-te Mateus, todos os dias e incondicionalmente ❤️"

Também Jessica Athayde, madrasta de Mateus, não deixou passar a data em branco. A atriz partilhou imagens inéditas e refletiu sobre o papel de madrasta, mostrando o carinho e a dedicação que sente pelo enteado: "Falo muito sobre maternidade, mas pouco sobre ser madrasta. É ter um filho semana sim, semana não, impor-te mas não demais, não substituir a mãe mas não ser só amiga. Tratar os dois por igual, educar, brincar, ajudar com trabalhos de casa e ser chata a mandá-lo lavar os dentes bem antes de dormir. São dois filhos, mas um 'emprestado' que vai e volta", desabafou.

Relembre-se que Diogo Amaral e Vera Kolodzig mantiveram uma relação duradoura, tendo Mateus como filho em comum. A separação do casal foi anunciada em janeiro de 2017, embora o divórcio tenha sido formalizado quando o menino tinha apenas dois anos.

Em 2018, Diogo Amaral iniciou uma relação com Jessica Athayde, e a 8 de junho de 2019 nasceram Oliver Ross de Athayde do Amaral, o segundo filho do ator. Apesar de se terem separado em setembro de 2019, o casal voltou a encontrar-se e está atualmente juntamente novamente, consolidando a família e mantendo uma relação próxima com os filhos. 

Veja aqui um dos videos mais engraçados do casal: 

Este aniversário de Mateus evidencia a união e o carinho entre todos os membros da família, mostrando que mesmo relações complexas podem ser marcadas por amor, respeito e dedicação.

