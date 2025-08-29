«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:09
«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali - TVI

Muita praia e ainda mais diversão nas férias de Diogo Amaral e Jessica Athayde em Bali.

Diogo Amaral, 43 anos, voltou a divertir os seguidores ao partilhar um verdadeiro álbum de memórias das férias que passou em Bali com Jessica Athayde, 39 anos,  e o filho Oliver de 6 anos. Num registo descontraído e divertido, o ator de 43 anos, reuniu vários momentos da viagem e publicou-os no Instagram com uma simples legenda: «Bali 2025 ❤️».

Entre mergulhos no mar, coreografias improvisadas e momentos em família, os vídeos e fotos revelam o ambiente hilariante e cúmplice que se viveu durante os dias de férias. Num desses momentos, Diogo surge a “cantar”, ou melhor, a inventar a letra de uma música, enquanto filma Jessica a dançar uma coreografia divertida, com um toque de sensualidade. O próprio ator brinca com o momento, escrevendo: «acho que este vídeo não se pode perder».

As férias também tiveram espaço para brincadeiras em casal. Num dos registos mais ternurentos, Jessica pergunta: «Diogo, de zero a cem quanto é que me amas hoje?» ao que o ator responde, entre risos: «mil». A troca rápida e espontânea divertiu os seguidores, mostrando o lado cúmplice e apaixonado da relação.

Os momentos em família não foram esquecidos. Diogo partilhou ainda um vídeo a fazer lip sync do que o filho Oliver dizia sobre as férias, numa partilha ao mesmo tempo hilariante e enternecedora.

Outro detalhe curioso da partilha foi a legenda “Célia & Célio”, numa das fotografias do casal, sempre com humor e espírito de diversão. Para completar, não faltaram imagens dos bonitos pôr-do-sol em Bali.

Veja a publicação em baixo. 

No final, como o próprio Diogo escreveu, não há muito mais a acrescentar. A viagem foi um conjunto de momentos espontâneos, cúmplices e repletos de gargalhadas. Como resumiu na legenda: «Bali 2025 ❤️».

Veja as fotos, na galeria em cima.

 

