«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Revelamos tudo.

O ator Diogo Amaral aterrou em Lisboa na manhã desta quarta-feira, 11 de março, depois de vários voos que o levaram desde a Índia, onde esteve de férias. Apesar do cansaço acumulado, Diogo confessou nas redes sociais que se sente muito feliz por regressar aos braços da família; "Estou de rastos, nem sei que dia é hoje mas todo contente: não há nada melhor do que chegar a casa", escreveu, agradecendo ainda o apoio recebido dos seguidores: "Obrigado por teres estado desse lado".

O ator contou também uma situação divertida com a sua amiga, a quem chama carinhosamente de “Menina Antónia”, ao vê-lo à chegada: "A melhor reação foi a da menina Antónia, viu-me e disse: «Ai filho, achei que morrias na América!» Eu respondi: «Mas eu estava na Índia menina…» E ela: «Isso! É tudo a mesma coisa»".

O regresso de Diogo Amaral esteve longe de ser simples. Tendo embarcado numa viagem de sonho à Índia, o ator viu-se afetado pelo conflito no Médio Oriente, que provocou o cancelamento de inúmeros voos. Incapaz de regressar diretamente, foi relatando aos seguidores os passos seguintes da viagem até conseguir uma alternativa.

O percurso incluiu uma passagem pelo Sri Lanka, onde permaneceu alguns dias, seguido de um voo para a África do Sul, depois para Luanda, Angola, e, finalmente, a chegada a Lisboa.

Durante os longos dias de ausência de Diogo, Jessica Athayde fez questão de partilhar a sua gratidão pelo apoio recebido dos fãs e seguidores, destacando a solidariedade demonstrada: "Amigas e também a tantas pessoas que nem conheço pelas mensagens, carinho e preocupação. Houve até quem se oferecesse para vir cozinhar ou mandar-me comida, o que diz muito sobre o quanto toda a gente sabe que cozinhar não é propriamente o meu forte. [...] Nós por aqui vamos gerindo os dias. Há situações que simplesmente não conseguimos controlar e, por mais que tentemos manter o sentido de humor e uma atitude positiva, não deixa de ser preocupante."

Jessica sublinhou ainda a consciência de que outras pessoas enfrentam situações ainda mais complicadas, mas que isso não invalida a preocupação de quem está longe de casa: "Claro que há sempre pessoas em situações muito piores e penso muito nisso, mas isso não invalida aquilo que sentimos e a preocupação de quem está longe de casa e não consegue regressar. Obrigada a todos os amigos, a tantas pessoas que me escreveram e até às marcas com quem trabalho que mostraram tanta preocupação e disponibilidade para ajudar. No fim do dia também é isto que nos faz perceber que estamos bem rodeados. Agora vou continuar a manter a cozinha limpa e arrumadinha para depois, quando o Diogo chegar, não voltar a meter lá os pés", concluiu, com humor.

A viagem de Diogo Amaral reforça a resiliência do ator e a importância do apoio familiar e dos fãs, num regresso que, apesar de conturbado, terminou com alegria e alívio junto dos que lhe são mais próximos.

