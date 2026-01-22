Amor à Prova

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Um momento nunca antes visto.

O ator Diogo Amaral voltou a provar que o sentido de humor é uma das suas maiores qualidades. Desta vez, o artista recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo hilariante que rapidamente conquistou os seguidores e arrancou gargalhadas.

No registo descontraído, Diogo Amaral decidiu provocar a mulher, a atriz Jéssica Atahyde, ao aventurar-se — à sua maneira — no mundo da maquilhagem. Com um tom assumidamente cómico, o ator apresenta um falso tutorial onde substitui os tradicionais utensílios de beleza por alimentos improváveis.

Pincéis, blush e outros produtos dão lugar a beterraba, brócolos, bananas e outros ingredientes, que Diogo utiliza com toda a seriedade… ou quase. A imitação exagerada e a forma como reproduz gestos típicos dos tutoriais de maquilhagem transformaram o vídeo num verdadeiro sucesso, levando muitos seguidores a confessar que ficaram a “chorar a rir”.

A acompanhar a partilha, o ator escreveu com ironia: «Para mais dicas de maquilhagem podes falar comigo, estou sempre aqui para os meus seguimores», uma frase que reforçou ainda mais o tom divertido da publicação.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de reações bem-humoradas. «O meu pincel! Joana! @joanamoreira_makeup estou passada», escreveu uma seguidora, enquanto Jéssica Atahyde entrou na brincadeira e comentou: «Podes começar a fazer estes vídeos na cozinha sff». Entre muitos outros elogios, destacou-se ainda um simples mas entusiástico «Que máximo», acompanhado de vários emojis a chorar a rir.

Com este vídeo, Diogo Amaral voltou a mostrar o seu lado mais leve e irreverente, provando que, além do talento como ator, sabe como poucos arrancar sorrisos a quem o acompanha.

 

