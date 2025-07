Há um detalhe da foto sensual de Diogo Amaral que poucos repararam, mas que é crucial

Veja as fotos de Diogo Amaral que incendeiam as redes sociais!

Diogo Amaral, 43 anos, aproveitou o fim de semana prolongado para uma escapadinha em família no Algarve com Jessica Athayde, 39 anos, e o filho de ambos, Oliver, de 6 anos. O ator partilhou no Instagram um carrossel repleto de fotos e vídeos do que descreveu como um “fim-de-semana grande e incrivelmente incrível” passado nos Salgados, Albufeira, numa unidade hoteleira de luxo.

A publicação destaca vários momentos ternurentos e cómicos da viagem, e logo no início há um pormenor que escapou a muitos, mas que não passou despercebido aos seguidores mais atentos. Diogo quis tirar uma fotografia “sensual” à beira da piscina, onde se pode ver um pormenor, que poucos repararam, um coração tatuado, que deu origem a uma série de comentários hilariantes. O colega e amigo Isaac Alfaiate não resistiu: «Esse coração mata-me 😍 @josemata.oficial já tinhas visto um coração assim?», uma referência bem-humorada à tatuagem do ator.

Diogo não deixou de mostrar o lado mais familiar e descontraído: vídeos de Oliver e Jessica dentro de água, a paisagem, e até as escolhas de pequeno-almoço do filho. Não faltaram também os momentos de petiscos com direito a amêijoas e mimos à Célia, o nome carinhoso com que se refere a Jessica, com um gelado entregue na piscina enquanto a atriz está aparentemente a ler um guião.

Outro momento insólito do fim de semana foi a perda das lentes de contacto na piscina, o que levou o ator a assumir que abriu os olhos debaixo de água como um “totó”, tudo partilhado com o tom divertido a que já habituou os seguidores.

E há mais uma novidade no clã: Bali, a cadelinha de Jessica, passou a chamar-se Pantufa, para grande diversão dos fãs. As imagens mostram o “membro da família” com destaque próprio nas férias.

Os comentários não tardaram, com fãs e amigos a elogiarem o bom humor do ator e até a forma física do casal. «O meu destaque vai para os abdominais do casal Célia e Célio», referiu um seguidor entre risos, enquanto outro escreveu: «O melhor do fim de semana foi sem dúvida os calções, Célia!»

Entre mergulhos, gargalhadas e pequenos dramas, Diogo Amaral mostrou que as férias em família podem ser tudo, menos aborrecidas.