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Hilariante: Jessica Athayde faz a depilação a cera a Diogo Amaral e fica tudo gravado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 14min
Hilariante: Jessica Athayde faz a depilação a cera a Diogo Amaral e fica tudo gravado - TVI

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Jessica Athayde e Diogo Amaral continuam a conquistar os fãs com a cumplicidade e o sentido de humor que frequentemente mostram nas redes sociais. O casal de atores, muito acarinhado pelo público português, tem partilhado vários momentos divertidos do quotidiano, reforçando a imagem descontraída e espontânea que os seguidores tanto apreciam.

Diogo Amaral, atualmente a dar vida à personagem David na novela «Amor à Prova», voltou a ser protagonista de mais uma brincadeira ao lado da companheira. Desta vez, tudo aconteceu num vídeo publicado por Jessica Athayde no Instagram, que rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs.

No registo, a atriz surge a tentar fazer uma depilação ao companheiro com cera quente, num momento marcado pelas gargalhadas e pelas reações divertidas do ator. Durante a gravação, Diogo Amaral mostra-se aflito com o calor da cera e acaba por recusar continuar, dando origem a mais uma troca de humor entre o casal. A publicação foi acompanhada da legenda:
«O Amaral está bikini ready»

Como seria de esperar, os comentários multiplicaram-se rapidamente, com os seguidores a reagirem com muito humor e carinho ao vídeo do casal. Entre as mensagens deixadas pelos fãs destacam-se: «Vocês são o máximo», «Que dupla invencível!», «Celinha!! Não é não», «Um casal ao meu ver lindo», «O pá, um reality de vocês os dois ia ser de gritos», «O casal mais alinhado que conheço: “um diz mata e o outro esfola”» e ainda «Aguenta Diogo».

Mais uma vez, Jessica Athayde e Diogo Amaral mostraram a forte cumplicidade que os une, conquistando os seguidores com a naturalidade, boa disposição e humor que partilham regularmente nas redes sociais.

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