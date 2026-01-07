«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

O ator Diogo Amaral mostrou recentemente o seu lado mais divertido nas redes sociais, conquistando rapidamente os seguidores com um vídeo cheio de humor. No registo, o ator provoca a mulher, a atriz Jéssica Atahyde, ao tentar aventurar-se no mundo da maquilhagem.

No vídeo, Diogo mexe nos utensílios de maquilhagem de Jéssica e experimenta seguir um tutorial de como fazer um eye liner perfeito. Cheio de brincadeira, Diogo comentou: «O próximo passo é convencer a minha Célia a ser maquiada por mim 😂😂😂 não é boa ideia? (isto se sobreviver ao facto de ter tocado nos seus preciosos utensílios de maquilhagem sem autorização prévia) 😂😂😂»

A interação não ficou apenas nas redes; Jéssica Atahyde respondeu com muito humor, provocando o marido: «Quero esse pincel lavado… e tudo arrumado quando chegar»; «Esse lápis é de sobrancelha !!»; «Esse batom fica-lhe a matar. Eu rio-me do Diogo, mas confesso que não faço muito melhor. Obrigado Diogo por tornar estes momentos mais leves. Bom ano. 😍👏👏👏»; «De toda a maquilhagem adorei o batom, faz sobressair o tom de pele.»; «Está quase lá 🙌😂 só mais um pouquinho de treino 😄 mas sou sincera não faço melhor, quando tento 😂😂😂»

O vídeo gerou uma onda de comentários divertidos e elogios por parte dos fãs, que adoraram ver Diogo Amaral numa faceta descontraída e próxima, misturando humor e a relação carinhosa com a esposa.

Este episódio mostra não só o lado divertido do casal, mas também como os momentos simples do dia a dia podem conquistar seguidores quando partilhados com autenticidade e leveza. Entre brincadeiras e provocações, Diogo Amaral e Jéssica Atahyde continuam a mostrar que a vida a dois também pode ser fonte de diversão e cumplicidade.