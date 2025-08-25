A Fazenda

Já viu a reação de Jessica Athayde a este desafio de Diogo Amaral? É hilariante

  • Hoje às 09:56
Já viu a reação de Jessica Athayde a este desafio de Diogo Amaral? É hilariante - TVI

Diogo Amaral encontrou forma de transformar as férias em Bali num momento inesperado… e cómico.

Nem durante as férias em Bali, onde está a aproveitar uns dias em família, Diogo Amaral não resiste a provocar a sua “Célia”, nome carinhoso com que trata Jessica Athayde. O ator voltou a partilhar mais um momento divertido nas redes sociais.

Desta vez, desafiou a atriz com um clássico trava-línguas: «Tens de dizer três vezes muito rápido, 1 limão, 10 limões, 100 limões, 1000 limões 😂😂😂 conseguiste?? Conseguiste?? Conseguiste???», escreveu na legenda do vídeo. O desafio parecia simples, mas rapidamente se transformou numa cena hilariante.

Jessica tentou várias vezes…mas não conseguiu acerta. Este momento provocou gargalhadas não só ao casal, como também aos seguidores, que encheram a publicação de comentários. «Não se diz tão rápido, senão sai asneira». Outra acrescentou: «São o máximo!!!!!!!! Convosco me riu e volto a rir 😍 Divirtam-se e divirtam-nos 😍». Houve ainda quem reforçasse: «❤️❤️❤️😂😂😂 não se diz tão rápido senão sai asneira, felicidades para vocês. Eu adoro-vos, sempre a fazer sorrir!».

Veja como estão as férias do casal: 

Conhecidos pela sua boa disposição, Diogo Amaral e Jessica Athayde têm vindo a partilhar pequenos episódios do dia a dia que deixam os seguidores rendidos. Entre brincadeiras, viagens e desafios inesperados, o casal mostra que o humor é ingrediente essencial da sua relação.

Recorde-se que Jessica e Diogo têm em comum o pequeno Oliver, de 4 anos. O ator é ainda pai de Mateus, da anterior relação com Vera Kolodzig.

