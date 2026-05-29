Jessica Athayde abre o coração e revela luta: «É um impedimento na minha vida»

A estreia de Bad Bunny em Portugal aconteceu na terça-feira, 26 de maio, e rapidamente se transformou num dos acontecimentos musicais mais marcantes e comentados do ano. O artista porto-riquenho atuou no Estádio da Luz e deixou o público completamente rendido.

O concerto reuniu também várias figuras públicas portuguesas, que fizeram questão de marcar presença neste momento histórico. Entre elas esteve Jessica Athayde, que assistiu ao espetáculo acompanhada pelo marido, o ator Diogo Amaral, atualmente no elenco da novela “Amor à Prova”, da TVI.

Contudo, antes mesmo do concerto começar, a atriz acabou por surpreender os seguidores ao partilhar um desabafo muito pessoal nas redes sociais. Jessica revelou sofrer de ansiedade social, explicando que este problema afeta profundamente a forma como vive concertos, festivais e eventos com muitas pessoas.

A atriz já tinha falado brevemente sobre o tema num primeiro vídeo, mas, depois da enorme onda de mensagens recebidas, decidiu voltar às redes sociais para aprofundar aquilo que sente diariamente: «Recebi tantas mensagens ontem (…) e percebi que não sou a única», começou por explicar Jessica Athayde, revelando que muitas vezes deixa de fazer programas ou desmarca compromissos devido à ansiedade intensa que sente em ambientes sociais.

No vídeo, a atriz confessou que esta situação a acompanha há vários anos e que, com o passar do tempo, acabou mesmo por piorar: «Há muitas vezes que eu escolho por não fazer porque sinto-me muito ansiosa e sinto-me fisicamente doente, portanto não vou», admitiu.

Jessica revelou ainda que, apesar de gostar de concertos e festivais, existem muitos eventos aos quais acaba por faltar à última da hora por não conseguir lidar emocionalmente com a pressão e com a multidão. Ainda assim, reconhece que, quando consegue ultrapassar o medo e comparecer, normalmente acaba por valer a pena.

A sinceridade do testemunho acabou por gerar uma enorme onda de identificação nas redes sociais, com milhares de seguidores a partilharem experiências semelhantes relacionadas com ansiedade social.

Entre os comentários deixados na publicação, surgiram mensagens como: “Ansiedade aqui em tratamento há 4 anos”, “História da minha vida”, “Igual aqui”, ou ainda “A ansiedade tem ganho as batalhas mas a guerra não acabou”, demonstrando o impacto do desabafo da atriz junto do público.

Jessica Athayde terminou a mensagem com um gesto de apoio para todas as pessoas que vivem situações semelhantes: «A toda a gente que sofre de ansiedade social (…) não estão sozinhas.»

O testemunho da atriz foi amplamente elogiado pela honestidade e vulnerabilidade, contribuindo para dar visibilidade a um tema que continua a afetar milhares de pessoas em silêncio.