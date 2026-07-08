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Jessica Athayde não estava preparada para isto. Atriz vive momento de pânico em casa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 23min
Jessica Athayde não estava preparada para isto. Atriz vive momento de pânico em casa - TVI

Veja a reação inesperada da atriz

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Diogo Amaral voltou a surpreender os seguidores com um momento tão inesperado quanto assustador. Desta vez, Jessica Athayde foi surpreendida por uma visita indesejada dentro de casa e a reação não podia ter sido mais genuína: muitos gritos, nervosismo e pânico.

Tudo aconteceu quando uma barata apareceu na cozinha do casal. Sem esconder o pânico, a atriz reagiu de imediato com gritos e um "apanha, apanha!". O momento acabou por ser filmado e rapidamente arrancou reações dos seguidores.

Quem assumiu o papel de herói foi Diogo Amaral. O ator, de 43 anos, entrou em ação e tratou de resolver a situação, enfrentando a barata enquanto Jessica assistia à distância, visivelmente aflita. A diferença de reações entre os dois tornou a cena ainda mais divertida.

Conhecidos pelo sentido de humor e pela cumplicidade que frequentemente mostram nas redes sociais, Jessica Athayde e Diogo Amaral voltaram a conquistar os fãs com mais um episódio do quotidiano, com gritos, sustos e algumas gargalhadas. 

Recorde que, recentemente, Diogo Amaral deu vida a Marco na novela "Cacau".

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